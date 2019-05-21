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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (113)

Апрельские герои требуют проверить все кадры госслужбы и госкомпаний на родство

Апрельские герои требуют проверить все кадры государственной службы и компаний с госдолей на родство с чиновниками руководящих должностей и политиками. Об этом представители ОО «Объединение апрельских героев» сообщили сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

Член организации Кыргызбек Жумаканов отметил, что революция 2010 года была против семейно-клановой системы.

«Сейчас мы узнаем, что родственники главы правительства обустроились на выгодных позициях. Мы требуем, чтобы провели ревизию кадров во всех компаниях с госдолей — «Альфа Телекоме», «Кыргызалтыне», МАМ «Манас» и других — и на государственной службе. Надо проверить их родственные связи, кто когда и как назначен», — требуют представители Объединения апрельских героев.

Члены организации призывают президента Сооронбая Жээнбекова вмешаться в скандал «КТ Мобайл» и привести в госуправление честных людей, а не бизнесменов.

«Сейчас дети простых людей не могут устроиться на работу, везде нужны деньги и связи. Семейно-клановое управление особенно процветает в регионах. Например, Кочкорским районом управляют всего три человека», — говорит Кыргызбек Жумаканов.
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