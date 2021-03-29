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Общество

В Минтрансе предупредили водителей о возможных сходах лавин на перевалах страны

Дорожники очищают снег на перевальных участках автодорог Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

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По его данным, сейчас на перевалах Тоо-Ашуу и Алабель идет мелкий снег. Местами наблюдается снежная пурга, толщина снега на перевале Отмок — 8-9 сантиметров.

Сотрудники Минтранса, несмотря на непогоду, очищают дорожные полотна от снежного наката, гололедицы, подсыпают противоскользящие материалы.

«При скоплении автомашин нужно проявлять солидарность и не выезжать на встречную полосу, чтобы не образовывать заторы и скопления авто. Все это создает препятствие для работы по подсыпке инертных материалов и буксировки транспорта, застрявшего на перевалах. Минтранс убедительно просит водителей иметь зимние шины, цепи противоскольжения и при передвижении через перевалы быть бдительными, сохранять дистанцию между машинами в 500 метров, чтобы избежать попадания под снежную лавину», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что с 29 по 30 марта в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: на большей части территории временами дожди, в горных районах снег. В связи с ожидаемыми осадками на высокогорье ожидаются заносы, снежный накат и гололедица, возможен сход снежных лавин на больших перевалах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187973/
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