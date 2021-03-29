В Беларуси нашли медаль «За отвагу» кыргызстанца. Ищут родных героя

В Беларуси нашли медаль «За отвагу», которая принадлежит уроженцу Кыргызстана Георгию Алексееву. Родственников не могут найти уже несколько лет. Об этом 24.kg сообщили в поисковом движении Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш».

«Копнул, наткнулся на медаль, сразу участок огородил, думал, вдруг останки. Аккуратно землю перебрал, но больше ничего не нашел, ни гильз, ни останков. Может, случайно обронил, может, еще что-то случилось. Потом по номеру медали отыскал имя героя, оказалось, он из Новопокровки Кантского района Киргизской ССР. Очень хочется узнать, как сложилась судьба солдата, осталась ли семья, потомки. Наверняка солдату досталось за то, что награда утеряна, ведь тогда муляжей медалей не делали, — рассказал нашедший медаль белорус Андрей.

«В базе данных ОБД «Мемориал» информации о гибели Алексеева Георгия Алексеевича, 1907 года рождения, не нашли. Значит, есть шанс, что солдат дошел до победы. Оказалось, что служил он связистом в 385-й стрелковой дивизии. Проследили боевой путь Кричевской дивизии и выяснили, что дивизия освобождала Беларусь с Могилевского направления до Минска, где и находится огород нашего белорусского товарища. Видимо, тогда-то он медаль и обронил», — предположили волонтеры.

Как выяснилось из наградного листа, уроженец Кыргызстана Георгий Алексеев действительно совершил подвиг. С 14 по 17 августа 1943 года он под артобстрелом починил 19 повреждений телефонной линии, что дало возможность командованию управлять артогнем.

Поисковики просят помочь в розыске родственников награжденного медалью «За отвагу». Если вы знаете что-нибудь о герое или его семье, звоните или пишите на номер телефона 0555923603.