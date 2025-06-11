Миллиарды рублей потратила РФ на поддержку медийных и международных проектов

Россия профинансировала 1,5 тысячи медийных и общественных международных проектов, направленных на поддержку традиционных ценностей. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«В 2023-2024 годах поддержано более 1,5 тысячи общественных проектов в области сохранения историко-культурного наследия и патриотического воспитания. На эти цели направлено более 12,5 миллиарда рублей», — уточняет пресс-служба аппарата Совбеза.

По словам Сергея Шойгу, необходимо продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы и обеспечить согласованность документов стратегического планирования с основами госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

«В международных отношениях необходимо развивать образ Российского государства как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей. Это должно стать одним из приоритетных направлений деятельности во внешнеполитической сфере», — заявил он.

На заседании Совбеза также подчеркнута роль русского языка.

«Безусловно, русский язык является основой для противодействия угрозам внешней идеологической экспансии. Наша страна успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, «отмены» русской культуры и литературы, навязывания установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — сказал секретарь Совета безопасности РФ.