Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, причина отключения — проведение работ на городских водопроводных сетях.
Уточняется, что 9 февраля с 9.00 до 20.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Панфилова, Горького, Толстого и проспектом Чингиза Айтматова.
Кроме того, воды не будет на улицах Керимбекова, 5, 1б, 13/1, 13, Исанова, 8, 5, 2г, 2а, 2б, 2в и Боконбаева, 152, 154, 162.
Отключение не коснется Республиканской инфекционной больницы и строительного техникума.
Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.
По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.