Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение работ на городских водопроводных сетях.

Уточняется, что 9 февраля с 9.00 до 20.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Панфилова, Горького, Толстого и проспектом Чингиза Айтматова.

Кроме того, воды не будет на улицах Керимбекова, 5, 1б, 13/1, 13, Исанова, 8, 5, 2г, 2а, 2б, 2в и Боконбаева, 152, 154, 162.

Отключение не коснется Республиканской инфекционной больницы и строительного техникума.