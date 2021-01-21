Маршрутный бунт. Как мэрия Бишкека прогибается и ничего не требует взамен

Очередной бунт водителей маршруток, похоже, удался. Мэрия столицы пообещала повысить тариф на проезд до 15 сомов. Удивительно даже не это, а то, что городские власти ничего не требуют взамен. Бишкекчан и дальше будут возить в раздолбанных бусиках, забитых до отказа.

История одного саботажа

В 2014 году бусики не вышли на линии перед Орозо айтом, в 2020-м — в первый день учебы детей в офлайн.

Каждая забастовка маршруточников происходит как под копирку. Они просто не выходят на линии, оставляя тысячи горожан без транспорта. Причем даты для этого выбирают самые актуальные, когда маршрутки нужны как воздух.

В 2018 году маршрутки не вышли на работу к началу третьей четверти в школах. Свои требования водители каждый раз объясняют одинаково — расходы большие, ездить нерентабельно. А причиной для забастовки в 2018 году стало то, что в стране выросли штрафы за отсутствие страховки и нарушение ПДД.

Водители были недовольны, что за каждого стоящего пассажира они должны платить 3 тысячи сомов.

Они также требовали увеличить число остановок для маршруток, выделения отдельной полосы движения, хотели поворачивать со второй полосы. Только вдумайтесь: апеллируя низкими заработками, маршруточники выступили против правил дорожного движения. Проще говоря, вновь показали, что им плевать на безопасность людей, им важен только собственный заработок.

Тогда тарифы не повысили, да и со второй полосы поворачивать не разрешили. А в остальном прогнулись. Рейды по проверке числа пассажиров в салоне прекратились, и маршрутки продолжили возить людей, как скот. При этом бишкекчане все чаще жаловались на то, что ездить, например, по жилмассивам, где мало людей, бусики не хотят, предпочитая более прибыльные маршруты.

От наказания до согласия

Маршрутки вновь показали, что им на всех плевать. Важнее продавить вопрос повышения тарифов.

В этом году 18 января водители маршруток вновь не вышли на работу. Правда, не все. На линиях не было около 400-500 бусов. Сотни школьников мерзли на остановках, опаздывали в школу в первый учебный день.

Еще утром 18 января городские власти грозились принять меры к тем, кто не вышел на линии. Но на следующий день и. о. мэра передумал наказывать водителей, заявив, что это их право не выходить на линии. А заодно и пообещал, что цену за проезд повысят в мае.

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«Они смогли доказать, почему тариф должен вырасти до 15 сомов, разложили по полочкам, насколько поднялась стоимость топлива, запчастей и так далее. Для пенсионеров и школьников планируем сохранить льготный тариф — 8 сомов», — сказал Балбак Тулобаев.

Он добавил, что направит письмо в Министерство экономики. Там создадут рабочую группу, проект должен пройти анализ регулятивного воздействия. Потом он поступит в горкенеш на утверждение. При этом об автобусах и троллейбусах, которые не раз спасали город во время саботажа маршруточников, мэрия и не подумала.

Балбак Тулобаев просто не смог ответить, будет ли параллельно мэрия поднимать оплату проезда в муниципальном транспорте.

«Мы думаем, будем разговаривать и анализировать это, потом сообщим», — заявил и. о. мэра.

И ни слова не сказали об ужесточении требований к маршруткам, водительскому составу, покупке автобусов и троллейбусов для замены маршруток. На это у мэрии, видимо, нет ни сил, ни желания, ни денег.

Лицензией рисковать не будем...

К слову, действенных механизмов давления на маршрутное лобби у мэрии действительно не так и много. Отозвать лицензию за саботаж они могут. Этим занимается Агентство автомобильного транспорта при Минтрансе. Но и оно в этой ситуации бессильно.

За разовый невыход на линию отозвать лицензию не получится. Максимум можно выписать штраф. Водители маршруток хорошо это знают. Акции протеста они устраивают, но заработка лишаться не собираются.

Больше двух дней водители не бастуют, боясь лишиться лицензии.

«По закону за однократное нарушение лицензионных требований выносят предупреждение, за двукратное — штрафуют. За трехкратное нарушение лицензионных требований приостанавливают действие лицензии перевозчика на срок до трех месяцев», — прокомментировали ситуацию в Минтрансе.

Вот и получается, что все знают об откровенном саботаже, но по закону сделать ничего не могут.

Зато жизнями рискнуть можно

А маршрутки продолжают нарушать правила, каждый день подвергая опасности пассажиров. Каждый, кто добирается на работу и с работы на бусике, знает, что найти чистую и комфортную маршрутку практически невозможно.

Да, подобные экземпляры встречаются на дорогах. Но это исключение и личная инициатива самого водителя, чем правило и требование властей.

Большинство бусиков в принципе не предназначены для перевозки людей, ведь они грузовые.

Мэрия Бишкека не может добиться даже того, чтобы на линии выходили только пассажирские маршрутки, а не переделки, в которых неудобно ни сидеть, ни стоять. Нет контроля и за водительским составом. Часто за рулем бусиков оказываются молодые люди 18-20 лет. А ведь управлять пассажирским транспортом можно при наличии водительского стажа минимум четыре года.

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Результаты такой политики властей известны: бусики регулярно становятся участниками ДТП.

В ноябре 2020 года на бульваре Молодой Гвардии столкнулись пассажирская маршрутка и легковой автомобиль. Травмы получили три пассажира бусика.

В сентябре прошлого года на пересечении проспекта Чуй с улицей Акиева Столкнулись маршрутное такси № 215 и легковой автомобиль Honda Fit. Пострадали три человека.

В августе 2020 года водитель маршрутки № 254 сбил пешехода на пересечении улиц Дэн Сяопина и Пишпек.

В марте маршрутное такси № 214 столкнулось с легковым автомобилем «Вольво». ДТП произошло на пересечении улиц Боконбаева и Турусбекова. Пострадали четыре человека.

Это лишь несколько примеров, когда именно маршрутки становятся причиной ДТП. А сколько аварийных ситуаций они создают на дорогах города...

Но бишкекчан продолжают уверять, что маршрутки — единственный доступный им транспорт. И, похоже, требовать соблюдения элементарных правил перевозки пассажиров никто не собирается. Как и развивать муниципальный транспорт. Видимо, чиновников мэрии, которые предпочитают перемещаться по городу на своих авто, нужды простых горожан не особо волнуют.