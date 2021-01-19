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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Скандал в музучилище Оша. Бывший директор поддерживает Самару Каримову

Уже бывший директор Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы Нурлан Каримов передал Самаре Каримовой все документы для работы. Об этом она сообщила в социальных сетях.

На опубликованном видео Нурлан Каримов заявляет, что никаких претензий к новому директору не имеет. «Как мужчина не буду заниматься очернением либо другими подобными действиями. Желаю Самаре Каримовой успехов», — сказал он.

Ранее очевидцы сообщали, что накануне вечером певица приехала в музучилище, самовольно проникла в здание, взломав и заменив замок в опечатанном кабинете директора.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв процесс, она была восстановлена в должности. 15 января она, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе. Однако Минкультуры считает незаконным восстановление Самары Каримовой и намерено оспорить решение Первомайского районного суда в Бишкекском горсуде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180459/
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