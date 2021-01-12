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Общество
Сюжет: COVID-19

Кыргызстану предложен пакет документов американской вакцины Pfizer от COVID-19

Кыргызстану предложен пакет документов американской вакцины Pfizer от коронавируса для изучения. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, международная донорская организация GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) в рамках программы COVAX предложил нашей стране пакет документов вакцины Pfizer.

«Программа предоставит нам 7-8 кандидатов вакцин. Вчера была предложена первая из них. Это американская Pfizer. Нам сказали рассмотреть условия вакцинации, хранения и обеспечения требований к указанному препарату. Для этого препарата мы должны создать условия для хранения в −70 градусов. Пока у нас таких возможностей нет. Наши холодильные цепи рассчитаны на 2-4 градуса. Чтобы получить вакцину, нам нужно обеспечить все необходимые условия», — рассказал Нурболот Усенбаев.

Он добавил, что будут изучены все пакеты документов остальных вакцин для последующего принятия решения.

Замминистра отметил, что в рамках сотрудничества с Россией также ведется работа по получению российской вакцины.

«В РФ также разрабатываются вакцины от коронавируса. По двум завершены клинические испытания. Мы ведем переговоры для того, чтобы получить эти вакцины», — заключил он.

COVAX — глобальная инициатива по взаимодействию с производителями вакцин в целях предоставления странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. В ней участвуют 172 страны. На сегодняшний день COVAX располагает самым большим и разнообразным портфелем разработок вакцин против COVID-19 в мире, включающим в себя девять вакцин-кандидатов и еще девять вакцин, проходящих предварительную оценку, и ведет переговоры с другими крупными производителями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179671/
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