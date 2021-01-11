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Общество

В Бишкеке отметят 80-летие мелодиста-композитора Рыспая Абдыкадырова

В Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева завтра состоится мероприятие, посвященное 80-летию заслуженного артиста Кыргызстана, мелодиста-композитора Рыспая Абдыкадырова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Рыспай Абдыкадыров родился 12 января 1941 года в селе Кызыл-Булак Ошской области.

Он стал известен в мире музыки благодаря таким песням, как «Алмашым», «Тугойум», «Сагынуу», «Издейм сени», «Алтынчы куну кечинде», «Журокту кетпе жаралап» и другим.

Ушел из жизни на 53-м году из-за продолжительной болезни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179549/
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