В Бишкеке возле «Белого дома» проходит очередной митинг

В Бишкеке возле «Белого дома» проходит очередная акция.

Фото 24.kg. Возле «Белого дома» проходит очередная акция протеста

Около 30 человек вышли на мирный митинг. На предстоящем референдуме они призывают граждан отдать свой голос за парламентаризм.

«В наши дни бороться очень сложно, особенно за парламентаризм. Это система против диктатуры. Сейчас нет большой поддержки в этом вопросе. Но потом мы будем вспоминать эти дни и говорить, что не зря выходили на митинг. Мы надеемся, что сегодня каждый, кто пришел сюда, выразит свое мнение», — говорят митингующие.

Досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.