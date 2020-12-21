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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней девочки. Активисты собирают письма судье

Активисты собирают письма судье Тонского районного суда Сабыру Содонбекову, оправдавшему двоих из трех обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом указывается на странице некоммерческой организации IDEA в Facebook.

Исполнительный директор НКО Бексултан Рустамов рассказал 24.kg, что письма адресованы не только самому Сабыру Содонбекову, а всей судебной системе. «Нельзя легитимизировать его позицию. Акция посвящена в целом судебной системе. Сама идея принадлежит общественному фонду «Открытая линия», мы подключились к ней», — сказал он.

Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна. Прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177443/
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