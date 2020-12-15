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Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ сообщили об иммунитете Санты-Клауса к коронавирусу

Санта-Клаус сможет доставить рождественские подарки всем детям мира, так как обладает иммунитетом к коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, передает РБК.

Она отметила, что понимает тревогу детей, которые волнуются, что Санта-Клаус не сможет прийти, ведь он является пожилым и входит в группу риска. «Но могу вам сказать, что у него есть иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует. Миссис Клаус тоже в порядке», — сказала она.

Мария ван Керкхове добавила, что мировые лидеры специально ослабили ограничительные меры по борьбе с COVID-19 перед праздниками, чтобы Санта-Клаус смог свободно пересекать воздушные границы государств и доставлять подарки детям.

При этом эксперт призвала серьезно относиться к коронавирусу. Она попросила детей соблюдать правила социальной дистанции и слушаться родителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176800/
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