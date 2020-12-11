Компании Mastercard и Visa запретили расплачиваться своими картами на Pornhub после обвинений в том, что на портале публикуются видео со сценами насилия над детьми. Об этом пишет Forbes.

Напомним, что буквально в начале декабря журналист Николас Кристоф опубликовал в издании The New York Times статью «Дети PornHub», в которой сообщаются истории подростков, ролики которых были загружены в сервис без их разрешения. В своей публикации автор также раскритиковал поисковые системы, банки, а также компании за поддержку PornHub, которая зарабатывает на сексуальном насилии над детьми или женщинами без сознания.

Сейчас же Mastercard, после проведения собственного расследования, убедилась в том, что сервис действительно позволяет публиковать незаконный контент. В связи с этим картами Mastercard теперь нельзя расплачиваться на этом порносайте. Visa же еще не завершила собственное расследование, однако также ограничила платежи со своих карт на Pornhub.