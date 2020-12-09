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Общество
Сюжет: COVID-19

Россия передала Кыргызстану мобильную лабораторию

Российская Федерация передала Кыргызстану мобильную лабораторию. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, церемония передачи прошла на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям в Санкт-Петербурге. В ней принимает участие заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

В ведомстве отметили, что на конференции обсуждаются вопросы готовности, реагирования и взаимодействия стран в период COVID-19, роль Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств — членов ЕАЭК в координации принятия ответных мер на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, а также вопросы иммунологии и разработки средств профилактики в период COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176106/
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