Россия передала Кыргызстану мобильную лабораторию

Российская Федерация передала Кыргызстану мобильную лабораторию. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, церемония передачи прошла на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям в Санкт-Петербурге. В ней принимает участие заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

В ведомстве отметили, что на конференции обсуждаются вопросы готовности, реагирования и взаимодействия стран в период COVID-19, роль Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств — членов ЕАЭК в координации принятия ответных мер на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, а также вопросы иммунологии и разработки средств профилактики в период COVID-19.