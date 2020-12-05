На всем протяжении участка автодороги Бишкек — Кара-Балта проводится подсыпка противоскользящими инертными материалами в связи с переходом на зимнее содержание дороги. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

В ведомстве напомнили, что строительными работами и содержанием участка автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью 45,1 километра занимается подрядная компания Сhina Railway № 5. До зимы на участке в селе Сокулук велась укладка органоминерального слоя и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

«Ожидалось, что этот участок будет полностью заасфальтирован в 2020-м строительном сезоне. Но из-за незафиксированных ранее подземных коммуникаций и необходимости их переноса работы по укладке асфальта в Сокулуке пришлось приостановить. Сейчас по всей дороге работает грейдер и проводится подсыпка инертными противоскользящими материалам (песок, шлак, соль) для облегчения проезд автомобилей», — отметили в Минтрансе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что у автодороги Бишкек — Кара-Балта нет полноценной альтернативной автомагистрали. Поэтому во время реконструкции подрядчику приходится перекрывать половину трассы.

Сейчас работы по укладке асфальтобетонного покрытия не проводятся в связи с наступившими холодами.