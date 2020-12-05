11:18
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Дорога Бишкек — Кара-Балта

Минтранс: Подрядчик занимается зимним содержанием дороги Бишкек — Кара-Балта

На всем протяжении участка автодороги Бишкек — Кара-Балта проводится подсыпка противоскользящими инертными материалами в связи с переходом на зимнее содержание дороги. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

В ведомстве напомнили, что строительными работами и содержанием участка автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью 45,1 километра занимается подрядная компания Сhina Railway № 5. До зимы на участке в селе Сокулук велась укладка органоминерального слоя и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

«Ожидалось, что этот участок будет полностью заасфальтирован в 2020-м строительном сезоне. Но из-за незафиксированных ранее подземных коммуникаций и необходимости их переноса работы по укладке асфальта в Сокулуке пришлось приостановить. Сейчас по всей дороге работает грейдер и проводится подсыпка инертными противоскользящими материалам (песок, шлак, соль) для облегчения проезд автомобилей», — отметили в Минтрансе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что у автодороги Бишкек — Кара-Балта нет полноценной альтернативной автомагистрали. Поэтому во время реконструкции подрядчику приходится перекрывать половину трассы.

Сейчас работы по укладке асфальтобетонного покрытия не проводятся в связи с наступившими холодами.

«Но для сохранения уложенного органоминерального слоя подрядчиком наполовину перекрыт участок протяженностью около двух километров. Остальная часть автодороги, где уложен нижний и верхний слой асфальтобетонного покрытия, открыта с двух сторон. Мы просим автомобилистов отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также соблюдать ПДД и не выезжать на встречную полосу, так как нарушение правил зачастую является причиной многочисленных заторов», — заключили в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175607/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Трасса Бишкек — Кара-Балта. Пробки, грязь и отсутствие обочин
Трасса Бишкек — Кара-Балта. Асфальт уложат до июня 2021 года
Трасса Бишкек — Кара-Балта. В Новопавловке и Военно-Антоновке тоже ремонт
На трассе Бишкек — Кара-Балта продолжается ремонт. Водителям предлагают объезд
Минтранс: Реконструкцию дороги Бишкек — Кара-Балта завершат в 2020 году
Дорога Бишкек — Кара-Балта. Когда ремонт превращает поездку в столицу в ад
Ремонт дороги Бишкек — Кара-Балта ставит под угрозу безопасность пешеходов
Средства на строительство дороги Бишкек — Кара-Балта в Кыргызстане есть
Водителей просят не сдвигать блоки на дороге Бишкек — Кара-Балта
Трасса Бишкек — Кара-Балта. До конца года работы будут выполнены на 90 процентов
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Рейс в&nbsp;один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из&nbsp;Сирии Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Освобождение Батукаева. Начальник учреждения отказался отпускать кримавторитета Освобождение Батукаева. Начальник учреждения отказался отпускать кримавторитета
Бизнес
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
5 декабря, суббота
11:11
Минтранс: Подрядчик занимается зимним содержанием дороги Бишкек — Кара-Балта Минтранс: Подрядчик занимается зимним содержанием дорог...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 30 ноября — 4 декабря
10:51
В Бишкеке задержали подозреваемых в ограблении жителя столицы
10:42
Идеологически-правовой диверсией назвали конституционное совещание
10:32
В Джалал-Абаде женщина жестоко избила знакомую