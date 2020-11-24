В Баткене построят фитосанитарную лабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По ее данным, глава ведомства Тилек Токтогазиев и полпред Баткенской области Жаныбек Жалалов заложили капсулу для строительства лаборатории по карантину растений.

«Лаборатория позволит выявлять вредные организмы, прогнозировать и контролировать развитие и распространение болезней, что напрямую может сказаться на потере урожая и убытках товаропроизводителей. В ней будут проводиться экспертизы образцов как отечественного, так и импортного материала. Это также значительно упростит работу производителям сельскохозяйственной продукции и предпринимателям, так как сейчас всю продукцию на экспертизу приходится направлять в Ош», — отметил чиновник.

Сметная стоимость строительства здания составляет 10 миллионов 650 тысяч сомов. Все работы планируется завершить в апреле 2021 года.

На сегодня в республике функционируют четыре лаборатории в городах Бишкеке и Оше, Таласской и Иссык-Кульской областях. В Нарынской области лабораторию вводят в эксплуатацию. В 2021 году планируется строительство фитосанитарной лаборатории в Джалал-Абадской области.