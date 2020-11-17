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Общество
Сюжет: Дорога Бишкек — Кара-Балта

Трасса Бишкек — Кара-Балта. Асфальт уложат до июня 2021 года

Работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершатся в июне 2021-го. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил специалист по мониторингу и связям с общественностью группы реализации инвестиционных проектов Минтранса Тагай Алимбаев.

По его словам, срок реализации проекта по реконструкции дороги пришлось продлить из-за технических причин и воздействия пандемии COVID-19. Были задержки в вопросе отвода земель под карьеры и камнедробильной установки.

«Полное завершение проекта с освещением, разметкой и разделительными блоками ожидается в ноябре следующего года», — заключил Тагай Алимбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173282/
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