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Общество
Сюжет: Дорога Бишкек — Кара-Балта

Трасса Бишкек — Кара-Балта. В Новопавловке и Военно-Антоновке тоже ремонт

Участок трассы Бишкек — Кара-Балта с 8-го по 16-й километр все-таки реконструируют. Информацию 24.kg подтвердили в Министерстве транспорта и дорог.

В 2020 году Минтранс заключил дополнительное соглашение с подрядной компанией Сhina Railway № 5 для реконструкции на дополнительном участке автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью 7,4 километра. Завершены работы по его топографическому исследованию.

«Ведутся переговоры с компаниями, владеющими подземными коммуникациями в придорожной полосе, и производится перенос собственности. Ожидается, что весной 2021-го на участке начнут полномасштабные строительные работы», — рассказали в ведомстве.

Сегодня строительными работами и содержанием трассы на участке автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью 45,1 километра занимается подрядная компания Сhina Railway № 5, реализующая проект по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3 «Автодорога Бишкек — Ош, фаза 4».

Изначально участок трассы был заложен в проект. Но по результатам детального проектирования стоимость гражданских работ составила $115,1 миллиона. Из-за дефицита в $23,06 миллиона проект пересмотрели и сократили протяженность проектного участка на 6,9 километра. В прошлом году в Минтрансе сообщили, что Азиатский банк развития выделил средства на его ремонт. По предварительным подсчетам, потребуется $20 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172769/
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