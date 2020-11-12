Участок трассы Бишкек — Кара-Балта с 8-го по 16-й километр все-таки реконструируют. Информацию 24.kg подтвердили в Министерстве транспорта и дорог.

В 2020 году Минтранс заключил дополнительное соглашение с подрядной компанией Сhina Railway № 5 для реконструкции на дополнительном участке автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью 7,4 километра . Завершены работы по его топографическому исследованию.

«Ведутся переговоры с компаниями, владеющими подземными коммуникациями в придорожной полосе, и производится перенос собственности. Ожидается, что весной 2021-го на участке начнут полномасштабные строительные работы», — рассказали в ведомстве.

Сегодня строительными работами и содержанием трассы на участке автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью 45,1 километра занимается подрядная компания Сhina Railway № 5, реализующая проект по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3 «Автодорога Бишкек — Ош, фаза 4».