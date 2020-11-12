Участок трассы Бишкек — Кара-Балта с 8-го по 16-й километр все-таки реконструируют. Информацию 24.kg подтвердили в Министерстве транспорта и дорог.
В 2020 году Минтранс заключил дополнительное соглашение с подрядной компанией Сhina Railway № 5 для реконструкции на дополнительном участке автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью
«Ведутся переговоры с компаниями, владеющими подземными коммуникациями в придорожной полосе, и производится перенос собственности. Ожидается, что весной 2021-го на участке начнут полномасштабные строительные работы», — рассказали в ведомстве.
Сегодня строительными работами и содержанием трассы на участке автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью
Изначально участок трассы был заложен в проект. Но по результатам детального проектирования стоимость гражданских работ составила $115,1 миллиона. Из-за дефицита в $23,06 миллиона проект пересмотрели и сократили протяженность проектного участка на