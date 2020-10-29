В ОТРК будет новый гендиректор. Наблюдательный совет объявил конкурс

Наблюдательный совет ОТРК объявил открытый конкурс на замещение должности генерального директора телерадиокорпорации.

Отмечается, что у претендента на должность должны быть высшее образование, свободное владение государственным языком (владение официальным, английским и другими предпочтительно), опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, знание и понимание принципов работы телевидения и радио, а также особенностей общественного телерадиовещания.

В случае избрания генеральным директором ОТРК кандидат не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях, а также должен приостановить свое членство в партийных организациях.

Дополнительные сведения и справки можно получить по электронной почте: sovetotv@gmail.com и/или по телефону 0312392404.

Напомним, что 6 октября Жайнак Усен уулу подал в отставку. Наблюдательный совет назначил временно исполняющим обязанности гендиректора своего члена Жылдыз Бакашову. Но позднее стало известно, что Мирлан Самыйкожо сам назначил себя и. о. гендиректора.

Позднее НС назначил нового исполняющего обязаннности Бактияра Алиева.