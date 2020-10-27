COVID-19. В мире заразились 43,4 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 493 тысячи 941. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 43 миллиона 483 тысячи 973 человека. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 702 тысячи 750), Индии (7 миллионов 946 тысяч 429), Бразилии (5 миллионов 409 тысяч 854), России (1 миллион 520 тысяч 800), Франции (1 миллион 209 тысяч 651), Аргентине (1 миллион 102 тысячи 301), Испании (1 миллион 98 тысяч 320), Колумбии (1 миллион 25 тысяч 52), Великобритании (897 тысяч 740) и Мексике (895 тысяч 326).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 189 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 29,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 927 тысяч 213.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 159 тысяч 397. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 772 человека. В том числе в США скончались 225 тысяч 697 человек, Бразилии — 157 тысяч 397, Индии — 119 тысяч 14, Мексике — 89 тысяч 171 и Великобритании — 45 тысяч 88.

В Кыргызстане зарегистрировали 56 тысяч 738 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 110 тысяч 684, Узбекистане — 65 тысяч 667, Таджикистане — 10 тысяч 819.