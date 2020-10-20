Вторая волна COVID-19. Контакты пульмонологов страны

В Кыргызстане подготовили команду высококвалифицированных пульмонологов.
Главный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев организовал группу специалистов, которые могут проконсультировать кыргызстанцев в режиме онлайн.
Контакты специалистов:
- Жыпара Кемелова — 0550539893 (Бишкек);
- Бактыгуль Майназарова — 0702807418 (Бишкек);
- Улан Шералиев — 0509990507 (Бишкек);
- Нуриддин Маражапов — 0504070704 (Бишкек);
- Зарина Кадырбердиева — 0559251525 (Бишкек);
- Айнура Абдраева — 0706797957 (Бишкек);
- Шоира Айдаралиева — 0558191943 (Бишкек);
- Азамат Акылбеков — 0700351748 (Бишкек);
- Айбермет Муратбекова — 0700450814 (Бишкек);
- Маамед Мадемилов — 0706341649 (Бишкек);
- Гульнара Исакова — 0551331184 (Бишкек);
- Токтобубу Долотова — 0555708707 (Бишкек);
- Мыскал Емилова — 0778287854 (Бишкек);
- Маметазим уулу Назар — 0779766661 (Бишкек);
- Анара Мамбеталиева — 0555912701 (Бишкек);
- Акылай Маасаидова — 0777337111 (Бишкек);
- Таалайбек Примкулов — 0772140372 (Ош);
- Сабира Тилекеева — 0550936055 (Ош);
- Камолиддин Зайдинов — 0557919156 (Ош);
- Аида Исакова — 0559161789 (Джалал-Абад).