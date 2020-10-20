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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. Контакты пульмонологов страны

В Кыргызстане подготовили команду высококвалифицированных пульмонологов.

Главный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев организовал группу специалистов, которые могут проконсультировать кыргызстанцев в режиме онлайн.

Контакты специалистов:

  • Жыпара Кемелова — 0550539893 (Бишкек);
  • Бактыгуль Майназарова — 0702807418 (Бишкек);
  • Улан Шералиев — 0509990507 (Бишкек);
  • Нуриддин Маражапов — 0504070704 (Бишкек);
  • Зарина Кадырбердиева — 0559251525 (Бишкек);
  • Айнура Абдраева — 0706797957 (Бишкек);
  • Шоира Айдаралиева — 0558191943 (Бишкек);
  • Азамат Акылбеков — 0700351748 (Бишкек);
  • Айбермет Муратбекова — 0700450814 (Бишкек);
  • Маамед Мадемилов — 0706341649 (Бишкек);
  • Гульнара Исакова — 0551331184 (Бишкек);
  • Токтобубу Долотова — 0555708707 (Бишкек);
  • Мыскал Емилова — 0778287854 (Бишкек);
  • Маметазим уулу Назар — 0779766661 (Бишкек);
  • Анара Мамбеталиева — 0555912701 (Бишкек);
  • Акылай Маасаидова — 0777337111 (Бишкек);
  • Таалайбек Примкулов — 0772140372 (Ош);
  • Сабира Тилекеева — 0550936055 (Ош);
  • Камолиддин Зайдинов — 0557919156 (Ош);
  • Аида Исакова — 0559161789 (Джалал-Абад).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169937/
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