18:37
USD 81.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке идет рост заражения COVID-19 среди детей до 14 лет

В Бишкеке сейчас идет рост заражения коронавирусом в группе лиц до 14 лет. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщила начальник городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

«При первой волне было мало случаев заболевания в возрасте от нуля до 14, сейчас идет рост в данной группе», — отметила она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что в целом в столице пошел рост заболевания. «В июне было выявлено 1 тысяча 851 человек с COVID-19, в июле — 4 тысячи 969, в августе — 247, сентябре — 175. За 19 дней октября уже зафиксировано 780 случаев», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169902/
просмотров: 1051
Версия для печати
Материалы по теме
Вешать фотографии умерших от COVID-19 в транспорте предложили в мэрии
Во многих центрах семейной медицины Бишкека запасов СИЗ хватит на месяц
Вторая волна COVID-19. В мэрии Бишкека ищут, как сократить расходы на пандемию
Вторая волна COVID-19: в Бишкеке 11 стационаров принимают пациентов
ВОЗ передала Кыргызстану более 1,5 миллиона медицинских масок
Новый симптом заражения коронавирусом назвали ученые
COVID-19. В мире заразились 39,8 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек
В Кыргызстане еще десять медиков заразились коронавирусом
Впервые за две недели не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 127 человек
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
Вторая волна COVID-19. Как не&nbsp;заразиться коронавирусом Вторая волна COVID-19. Как не заразиться коронавирусом
Чьи автобусы привозят на&nbsp;митинги сторонников премьера Садыра Жапарова Чьи автобусы привозят на митинги сторонников премьера Садыра Жапарова
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 554 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 52&nbsp;044 В КР выявили 554 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 52 044
Бизнес
Online-запись в&nbsp;поликлинику в&nbsp;приложении MEGA24 Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
19 октября, понедельник
18:37
Садыр Жапаров сменил руководителя еще одного государственного СМИ Садыр Жапаров сменил руководителя еще одного государств...
18:30
20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:29
Мухаммедкалыю Абылгазиеву запретили выезд за границу
18:18
Нет состава преступления. Верховный суд оправдал Мелиса Мырзакматова
18:12
Вешать фотографии умерших от COVID-19 в транспорте предложили в мэрии