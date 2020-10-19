В Бишкеке идет рост заражения COVID-19 среди детей до 14 лет

В Бишкеке сейчас идет рост заражения коронавирусом в группе лиц до 14 лет. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщила начальник городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

«При первой волне было мало случаев заболевания в возрасте от нуля до 14, сейчас идет рост в данной группе», — отметила она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что в целом в столице пошел рост заболевания. «В июне было выявлено 1 тысяча 851 человек с COVID-19, в июле — 4 тысячи 969, в августе — 247, сентябре — 175. За 19 дней октября уже зафиксировано 780 случаев», — отметила она.