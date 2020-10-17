В Кыргызстане за сутки выявили 470 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 98 случаев, Оше — 38, Чуйской области — 32, Ошской — 97, Иссык-Кульской — 17, Джалал-Абадской — 98, Баткенской — 82, Таласской — 7, Нарынской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 51 тысячу 490 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.