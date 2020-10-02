Уч-Курганской ГЭС нужен срочный ремонт. Оборудование устарело и выходит из строя

При проведении профилактических работ на гидроагрегате № 3 Уч-Курганской ГЭС обнаружено повреждение одной лопасти рабочего колеса. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции».

По его данным, восстановление механизма займет две-три недели. Сейчас на Уч-Курганской ГЭС работают три гидроагрегата. Этого достаточно для обеспечения заданного режима нагрузок энергосистемы Кыргызстана. Персонал ОАО «Электрические станции» приступил к восстановлению повреждения лопасти.

«Основной причиной повреждения являются старение и полный износ гидроагрегата. Так как Уч-Курганская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1961 году и за все время (почти 60 лет) не проводились модернизация и замена гидроагрегатов. ГЭС крайне нуждается в скорейшей реализации проектов по реконструкции и модернизации», — подчеркнули в энергокомпании.

На сегодня по проекту прорабатываются вопросы о финансировании, отборе консультанта и подрядной организации.

«Своевременное и качественное проведение ремонтных работ на гидроагрегате № 3 Уч-Курганской ГЭС позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в предстоящий осенне-зимний период», — уверены в «Электрических станциях».