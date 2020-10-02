11:14
USD 79.49
EUR 93.24
RUB 1.03
Общество

Уч-Курганской ГЭС нужен срочный ремонт. Оборудование устарело и выходит из строя

При проведении профилактических работ на гидроагрегате № 3 Уч-Курганской ГЭС обнаружено повреждение одной лопасти рабочего колеса. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции».

По его данным, восстановление механизма займет две-три недели. Сейчас на Уч-Курганской ГЭС работают три гидроагрегата. Этого достаточно для обеспечения заданного режима нагрузок энергосистемы Кыргызстана. Персонал ОАО «Электрические станции» приступил к восстановлению повреждения лопасти.

«Основной причиной повреждения являются старение и полный износ гидроагрегата. Так как Уч-Курганская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1961 году и за все время (почти 60 лет) не проводились модернизация и замена гидроагрегатов. ГЭС крайне нуждается в скорейшей реализации проектов по реконструкции и модернизации», — подчеркнули в энергокомпании.

На сегодня по проекту прорабатываются вопросы о финансировании, отборе консультанта и подрядной организации.

«Своевременное и качественное проведение ремонтных работ на гидроагрегате № 3 Уч-Курганской ГЭС позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в предстоящий осенне-зимний период», — уверены в «Электрических станциях».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167166/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан возьмет очередной кредит на модернизацию Уч-Курганской ГЭС
Сэкономленные на ремонте Токтогулки деньги хотят потратить на Уч-Курганскую ГЭС
Популярные новости
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Бизнес
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
Сервис &laquo;Киоск&raquo; от&nbsp;MegaCom: топовые журналы в&nbsp;вашем смартфоне Сервис «Киоск» от MegaCom: топовые журналы в вашем смартфоне
MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от&nbsp;имени политических партий MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от имени политических партий
2 октября, пятница
11:05
Маму певицы Юлии Руцкой сбила машина с милицейским госномером Маму певицы Юлии Руцкой сбила машина с милицейским госн...
10:59
История даст оценку. Дастан Бекешев навестил в СИЗО ГКНБ Алмазбека Атамбаева
10:51
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 октября
10:41
Выборы-2020. Рабочая группа ЦИК рекомендует вынести предупреждение двум партиям
10:24
Минфин не считает, что Кыргызстан находится на грани финансовой пропасти