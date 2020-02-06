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Экономика

Кыргызстан возьмет очередной кредит на модернизацию Уч-Курганской ГЭС

Депутаты Жогорку Кенеша обсуждают ратификацию соглашения с Азиатским банком развития о модернизации Уч-Курганской ГЭС.

АБР помог на грантовой основе подготовить ТЭО. Сумма модернизации Уч-Курганской ГЭС по нему составит $160 миллионов. Средства направят на замену электромеханического оборудования и гидроагрегатов, реконструкцию гидротехнических сооружений, очистку водохранилища и укрепление плотины ГЭС.

АБР выделит $100 миллионов: $40 миллионов — грант, $60 миллионов — кредит. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) выделит еще $45 миллионов кредита.

Со стороны правительства предполагается софинансирование в размере $15 миллионов в виде освобождения от налогов и сборов на ввозимое оборудование и услуги в рамках проекта.

Нардеп Алмазбек Акматов отметил, что Уч-Курганскую ГЭС должна модернизировать отечественная компания. «Так мы избежим скандалов и судов, а деньги останутся в стране», — сказал он.

Парламентарий Айнуру Алтыбаева поинтересовалась, за счет каких средств Нацэнергохолдинг будет погашать заем. Глава ведомства Айтмамат Назаров заверил ее, что средства появятся в результате экспорта электроэнергии в Афганистан и Пакистан, и напомнил, что кредиты АБР и ЕФСР льготные.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142829/
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