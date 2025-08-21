09:48
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Мощность Уч-Курганской ГЭС после реконструкции увеличится на 9 мегаватт

На Уч-Курганской ГЭС продолжаются работы по реконструкции второго гидроагрегата. Доставлено 94 процентов от общего обема необходимого оборудования, предназначенного для модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Отмечается, что реконструкция проводится для увеличения выработки электроэнергии и обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Завершение работ планируется в ноябре.

На гидроагрегате № 3 завершена регулировка шкафов управления, прокладка контрольных кабелей, сборка рабочего колеса, монтаж трубопроводов системы регулирования и центровка оборудования. Также завершены сварочные работы верхней прижимной планки ротора, ведутся работы по монтажу трубопроводов. После замены второго агрегата мощность станции увеличится на 9 мегаваттт.
