Экономика

Два гидроагрегата Уч-Курганской ГЭС реконструируют одновременно

В Китае министр энергетики Таалайбек Ибраев встретился с главой компании China National Electric Engineering Co., LTD Ян Вэньхуаном. По итогам переговоров подписано дополнительное соглашение о модернизации Уч-Курганской ГЭС, сообщило Минэнерго КР.

По его данным, по документу в 2026 году планируют провести одновременную реконструкцию двух гидроагрегатов. Это позволит увеличить установленную мощность станции на 18 мегаватт. Такая инициатива реализуется впервые в рамках проектов по реабилитации энергетической отрасли Кыргызстана. Целью параллельной замены двух блоков является скорейшее увеличение производственных мощностей страны.

Напомним, работы по реконструкции Уч-Курганской ГЭС финансирует Азиатский банк развития. В 2024 году на станции заменили один гидроагрегат, что увеличило ее мощность на 9 мегаватт. В настоящее время на втором гидроагрегате выполнено 65 процентов работ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342096/
просмотров: 221
