Сэкономленные на ремонте Токтогулки деньги хотят потратить на Уч-Курганскую ГЭС

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов обсудил с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Кыргызстане Кэндис МакДэйган проект реабилитации Уч-Курганской ГЭС.

На сегодня АБР финансирует в энергетической отрасли четыре крупных проекта на $320 миллионов. Самым важным из этих проектов является проект по реабилитации Токтогульской ГЭС. В рамках второй и третьей фазы реконструкции станции удалось сэкономить порядка $100 миллионов.

«Специалисты энергетического сектора предлагают направить эти средства на реабилитацию Уч-Курганской ГЭС», — отметил Кубатбек Боронов.

Кэндис МакДэйган отметила, что Азиатский банк развития готов оказать содействие в реализации проекта по реабилитации Уч-Курганской ГЭС.