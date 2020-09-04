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Общество

Кто этим баранам выдает права? Илья Варламов о культуре водителей в Кыргызстане

Российский видеоблогер Илья Варламов удивился культуре вождения в Кыргызстане. Видео с перекрестка проспектов Манаса и Чуй он выложил в Instagram.

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«Необъяснимая ситуация. Люди зачем-то сигналят, хотя там впереди пробка и некуда ехать. Очень странные водители здесь, зачем они это делают?» — комментирует видео Илья Варламов.

Блогер добавил, что на перекрестке работал регулировщик.

«Только он отвлекся, как эти дебилы просто заблокировали перекресток. Все, никто никуда не едет. Откуда этим баранам дают права», — добавил он.

Кроме того, он удивился тому, что троллейбус объезжал пробку по встречной полосе.

Известный российский видеоблогер и журналист Илья Варламов накануне прилетел в Бишкек. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164080/
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