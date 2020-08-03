Выборы-2020. Мигранты могут подать заявление избирателя по форме № 2 онлайн

Мигранты могут подать заявление избирателя по форме №2 онлайн. Об этом 24.kg сообщил заместитель главы ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, оформить документ можно через электронный кабинет избирателя. На сегодня в предварительном списке насчитывается 13 тысяч кыргызстанцев по всем странам мира. Это соотечественники, которые стоят на консульском учете и сдали биометрику. С 26 июля началось поэтапное составление списков по каждому государству.

Уточнить себя в списках кыргызстанцы могут не позднее 15 календарных дней до даты голосования.

В ведомстве также напоминают партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.