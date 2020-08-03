18:01
USD 76.76
EUR 90.09
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Мигранты могут подать заявление избирателя по форме № 2 онлайн

Мигранты могут подать заявление избирателя по форме №2 онлайн. Об этом 24.kg сообщил заместитель главы ЦИК Абдыжапар Бекматов. 

По его словам, оформить документ можно через электронный кабинет избирателя. На сегодня  в предварительном списке насчитывается 13 тысяч кыргызстанцев по всем странам мира. Это соотечественники, которые стоят на консульском учете и сдали биометрику. С 26 июля началось поэтапное составление списков по каждому государству. 

Уточнить себя в списках кыргызстанцы могут не позднее 15 календарных дней до даты голосования. 

В ведомстве также напоминают партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161495/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей СДПК
Выборы-2020. Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов могут баллотироваться
Это реально. Как проголосовать и не заразиться коронавирусом
«Патриоты» сами насилуют и обманывают девушек. О жизни мигранток в Москве
Выборы-2020. ЦИК восстановит полномочных представителей партии СДПК
Выборы-2020. Почему не голосуют мигранты
Выборы-2020. Молодые лица в партийных списках — стандартная политтехнология
Выборы-2020. Партии интересуются, как проводить съезды с 50 участниками
Выборы-2020. У партий, обновивших свои списки, есть преимущество, но...
Выборы-2020. Молодые лидеры в списках — это массовка для денежных мешков
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к&nbsp;вспышке COVID-19&nbsp;в регионе Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
Они боролись за&nbsp;наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса Они боролись за наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли еще 17&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 17 человек
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
3 августа, понедельник
17:50
«Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол С...
17:44
Тротуар в Бишкеке на улице Байтика Баатыра сделали, а про урны забыли
17:27
Выборы-2020. Мигранты могут подать заявление избирателя по форме № 2 онлайн
17:05
Несмотря на кризис из-за COVID-19, президент обещает предпринимателям поддержку
16:47
После объединения статистики по COVID-19 Минздрав предоставляет не все данные