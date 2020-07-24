Волонтеры движения «Сообща» взяли двухнедельный перерыв: уходят в обсервацию

Волонтеры благотворительного движения «Сообща» берут двухнедельный перерыв. Об этом 24.kg сообщила волонтер Айгуль Курбанбаева.

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По ее словам, с момента начала работы добровольцев прошло две недели — ребятам следует временно изолироваться.

«Хотелось бы отметить, что и пациентов в стационарах стало меньше, поток небольшой. Мы уходим в обсервацию полным составом, к сожалению, замены для нас пока нет. Но мы будем отправлять гуманитарную помощь в региональные больницы. Во многих медучреждениях очень плачевная ситуация, им уделяют мало внимания. Деньги поступают на «Элсом», ими делятся неравнодушные граждане», — сказала волонтер.