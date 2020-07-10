В Кыргызстане вновь запрещено собираться на пятничную молитву

Духовное управление мусульман Кыргызстана внов запретило пятничные молитвы в мечетях. Об этом сообщила пресс-служба муфтията.

По ее данным, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране ДУМК приняло решение приостановить жума-намазы.

«Мечети будут открыты, но прихожане должны строго придерживаться санитарных норм. Вместо пятничной молитвы предлагается читать полуденную, но каждый самостоятельно», — отмечает ДУМК.

Муфтият еще раз напоминает, что запрещается на похороны и поминки собирать много людей.