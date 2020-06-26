В Минздраве рассказали о новом методе диагностики COVID-19

Исследования на COVID-19 будут проводиться методом JenExpert. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Отметим, что данный тест используется для одновременной быстрой диагностики туберкулеза, чувствительности к антибиотикам и устойчивости к рифампицину.

По словам Мадамина Каратаева, оборудование для тестирования есть на базе Национальной референс-лаборатории.

«Его можно применять и для выявления COVID. С помощью ПРООН мы приобрели 6,5 тысячи картриджей. Этот метод — прообраз ПЦР-анализа. В течение часа можно узнать результаты восьми человек, точность анализа — 99 процентов», — рассказал он.

Замминистра добавил, что с положительными результатами пациентов будут госпитализировать в Республиканскую инфекционную больницу, больницу № 6 и кыргызско-турецкую больницу дружбы. «С отрицательными — направлять в стационары в зависимости от клинических показаний», — заключил он.

Всего за все время коронавирус диагностирован у 4 тысяч 402 человек.