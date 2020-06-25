На улице Минжилкиева затруднен проезд из-за аварии на теплотрассе

В Бишкеке на улице Минжилкиева на пересечении с улицей Тыналиева частично перекрыто дорожное движение. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, КП «Бишкектеплоэнерго» устраняет аварию на теплотрассе с заменой сальникового компенсатора. Планируется завершить работы до 1 июля.
Телефоны предприятия, по которым можно обращаться с вопросами:
- абонентская служба — 0312212847;
- расчетный отдел — 0312212845;
- отдел по приборам учета тепловой энергии и приема показаний горячей воды — 0312492535, 0312212804.