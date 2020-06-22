В Бишкеке пассажиров без масок продолжают выгонять из общественного транспорта

В Бишкеке сотрудники мэрии выгоняют пассажиров общественного транспорта, которые не надевают маски. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

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«Простите, но у нас нет другого выхода, кроме таких не очень вежливых мер: выгоняем пассажиров без масок», — комментируют рейдовые мероприятия чиновники мэрии.

Пассажиров просят выйти из салона транспорта, приобрести маску в ближайшей аптеке и продолжить свой путь.

Жители Бишкека считают такой способ неэффективным. «Ехала в автобусе, выгнали тех, кто был без масок на Моссовете, на следующей остановке снова сели столько же людей без масок. Так что бесполезно, потратьте энергию на более эффективные способы. Кстати, и в маршрутках 50 процентов пассажиров без масок», — пишут пользователи Twitter.