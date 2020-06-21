Созависимые отношения. Что это и как из них выйти

Как понять, что отношения превратились в созависимые? Психологи утверждают: единого определения до сих пор не существует, как, впрочем, и градации.

Многие используют это понятие, чтобы описать поведение человека, у которого в партнерах алкоголик, наркоман или страдающий лудоманией.

Но, как поясняют специалисты, это, скорее, дисфункциональные отношения, в которых один человек поддерживает психическое расстройство другого.

Созависимость — патологическое состояние эмоциональной, социальной, финансовой или даже физической зависимости от человека. Созависимыми могут быть двое взрослых — обычно это сожители или супруги, друзья или родители с выросшими детьми. «Несовершеннолетних созависимость не касается — все-таки младшие по умолчанию зависят от старших. Тем не менее дисфункциональные отношения с родителями могут положить начало будущей проблеме», — отмечают психологи.

Психоневролог Даниил Ким рассказал 24.kg, чем опасны созависимые отношения и как выйти из них с минимальными для психического состояния потерями.

1 Созависимые отношения – это плохо. Насколько верно такое утверждение? Если принять за аксиому, что все люди в той или иной степени подвержены психопатии и неврозам, то созависимые отношения – это неплохо, поскольку подразумевают всего лишь один из форматов взаимодействия между людьми. В отношениях без такой проблемы взрослые люди, образно выражаясь, идут по жизни, взявшись за руки, и если один вдруг споткнется, другой его поддержит. В созависимых отношениях люди, наоборот, словно перекладывают центр тяжести на партнера. Даниил Ким Но, во-первых, далеко в такой позе не уйдешь, а во-вторых, когда один спотыкается, падают оба.

2 Как понять, что отношения с партнером из взаимовыгодных и конструктивных перешли в созависимые? Как только один из партнеров задается таким вопросом, это означает, что он вышел из зоны комфорта в отношениях. Тут два пути: либо нужно подстраиваться под новую форму и модель, либо уходить.

3 Можно ли выйти из созависимых отношений без ущерба для психики? Разрыв любого партнерства, будь то развод супружеской пары, тяжелая и затяжная ссора между мужчиной и женщиной, конфликт двух бизнесменов, – это всегда стресс для обеих сторон. А при созависимом существовании любой разлад воспринимается как личная трагедия. Чтобы минимизировать риски, следует избавиться прежде всего от собственных иллюзий и побороть комплекс жертвы. Созависимые отношения предполагают, что люди настолько связаны в разных сферах жизни, что не могут действовать автономно. И если их отношения портятся или разрушаются, моментально страдают и другие области жизнедеятельности – от профессиональной реализации до физического здоровья либо материального благополучия.

4 Пережить разрыв таких отношений можно самостоятельно, не прибегая к помощи психолога? Если у человека стрессоустойчивая психика, то он вполне может пережить постотношенческий синдром без серьезных последствий – не впадет в депрессию и не заработает психическое расстройство. Поможет перебороть душевный недуг отвлечение от повседневных забот. Отключите мозг. Смотрите «мыльные оперы», перечитывайте старые, но любимые книги, слушайте музыку. Можете попробовать заняться оригами, пойдите на курсы модельеров или начните разукрашивать картинки. Занятия должны быть рассчитаны на разгрузку сознания. Никаких тяжелых лент, заумных текстов и философских музыкальных произведений в минорном жанре.

5 Правда, что созависимые отношения возможны только между потенциальной жертвой и психологическим насильником? Созависимость – это крайняя эмоциональная и ментальная погруженность в жизнь другого, смешение ролей, функций и эмоций. Как правило, в такой паре не бывает двух доминант. Созависимые люди очень легко «заражаются» настроением близкого и сразу принимают все проявления его чувств на свой счет. Гнев, неудовольствие, грусть, апатия у таких людей моментально становятся общими – как будто их с близким человеком эмоциональные системы не разделены, а представляют собой два сообщающихся сосуда, и чувства свободно «переливаются» из одного человека в другого. А абьюзер и его жертва, естественно, зависимы друг от друга. Каждый из них воспринимает партнера как «кормушку», из которой пополняются базовые нужды – от материального благополучия до чувства безопасности.

6 Одна из отличительных черт созависимых отношений – желание контролировать партнера. Так ли это? В отношениях без созависимости человек прежде всего контролирует свою собственную жизнь, здоровье и эмоциональное состояние. Он понимает, что может влиять на эмоции и жизнь близких (любые доверительные отношения предполагают взаимосвязь), но у него нет идеи управлять ими. В созависимых отношениях человек много и часто пытается контролировать разум, чувства и поведение второго человека. Но не осознает, что контроль – только иллюзия, поэтому попытки могут заполнять практически всю жизнь.

7 Созависимые отношения может выстроить только женщина. Верное утверждение? Зависимым от партнера прежде всего в эмоциональном плане может стать и мужчина. Психологически мужчины слабее женщин и более подвержены стрессам. Идея улучшать чужую жизнь вместо своей – центральная для созависимых. Если поискать истоки этого желания, скорее всего, выяснится, что они хотели бы хорошей жизни все-таки для себя. Но они считают, что достичь этого самостоятельно невозможно, поэтому пытаются реализовать свои мечты как бы через другого человека, чаще всего того, кто совершенно для этого не подходит.

8 Домашнее насилие процветает преимущественно в семьях со созависимыми отношениями. Это так? Созависимые отношения – это своего рода эмоциональный анабиоз. Партнеры настолько подчинены друг другу, что любая попытка вырваться из-под контроля порождает негодование и желание подавить этот стихийный бунт подсознания. Уговоры и нотации сменяют побои, партнера пытаются удержать силой, вновь заставить его погрузиться в спящее состояние, забыть себя и раствориться в другом человеке.