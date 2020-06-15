В Бишкеке на дезинфекцию закрыли Аламединский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, постановление подписала вице-мэр столицы, глава городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии Татьяна Кузнецова.

«Все торговые точки и другие субъекты предпринимательства, независимо от форм собственности, на территории рынка в квадрате, ограниченном улицами Курманжан Датки, Буденного, Джалиля и проспектом Жибек Жолу временно закрыты», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что дезинфекция будет проведена в течение дня.

Напомним, что с 10 по 13 июня на обработку закрывали Орто-Сайский рынок.