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Общество

В Бишкеке на дезинфекцию закрыли Аламединский рынок

В Бишкеке на дезинфекцию закрыли Аламединский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, постановление подписала вице-мэр столицы, глава городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии Татьяна Кузнецова.

«Все торговые точки и другие субъекты предпринимательства, независимо от форм собственности, на территории рынка в квадрате, ограниченном улицами Курманжан Датки, Буденного, Джалиля и проспектом Жибек Жолу временно закрыты», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что дезинфекция будет проведена в течение дня.

Напомним, что с 10 по 13 июня на обработку закрывали Орто-Сайский рынок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156036/
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