Завтра можно будет вылететь из Бишкека в Москву и Санкт-Петербург

На 26 мая намечен рейс «Аэрофлота» по маршруту Бишкек — Санкт-Петербург — Москва. Об этом сообщило посольство России в Кыргызстане.

По его данным, места на борту предоставят только тем гражданам, которые зарегистрировались на портале госуслуг. Кроме того, они должны направляться в Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую, Брянскую, Орловскую, Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Курскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Костромскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Пензенскую области, Мордовию и Карелию.

«Принимаются авиабилеты «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и S7 (на отмененные рейсы). В случае отсутствия авиабилета его можно приобрести в аэропорту перед вылетом», — говорится в сообщении.