Скандал вокруг радиочастот. ГСБЭП возбудила еще одно уголовное дело

По факту злоупотребления должностным положением в Госагентстве связи возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что дело возбуждено Финполом в отношении должностных лиц ведомства, которые незаконно продлили лицензию ОсОО «Айтел» (интернет-провайдер Megaline) на использование радиочастотного спектра для эксплуатации систем широкополосного доступа.

«Известно, что на момент подачи заявления на продление срока лицензии ОсОО «Айтел» имело действующий договор совместного использования радиочастотного ресурса с ООО «Скай Мобайл», однако спустя три дня после продления лицензии договор был расторгнут по обращению ООО «Скай Мобайл». Со стороны ГАС была выдана лицензия на использование радиочастотного спектра для эксплуатации систем широкополосного доступа, на основании которого были предоставлены 145 разрешений частотных присвоений сроком до 31 декабря 2019 года», — сообщили редакции.

В пресс-службе ГСБЭП подтвердили эту информацию.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержали и водворили в СИЗО ГКНБ экс-главу ведомства Наталью Черногубову, сотрудников ГКНБ и директора по стратегии и развитию компании Ala-TV. По версии следствия, руководство Госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение закона переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства.