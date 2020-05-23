Нападение на Болота Темирова. Обвиняемых оставили под стражей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное заседание по делу о нападении на главного редактора сайта Factcheck.kg Болота Темирова.

Защитник потерпевшего Тимур Султанов сообщил 24.kg, что во время заседания адвокат обвиняемых заявил ходатайство об изменении меры пресечения.

«Суд выслушав мнения сторон, отказал адвокату в удовлетворении ходатайства. В связи с тем, что защита обвиняемых попросила время на изучение материалов дела, заседание отложили на 18 июня», — сказал Тимур Султанов.

Напомним, 9 января неизвестные напали на Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки. Позже правоохранители задержали четверых подозреваемых. Им предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Кража».