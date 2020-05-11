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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстан прибыла очередная партия медизделий из Китая

Фото пресс-службы правительства. В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из Китая

Китайская Народная Республика в качестве гуманитарной помощи предоставила Кыргызстану медицинские средства. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Чартерным рейсом из Китая были доставлены 100 тысяч ПЦР-тестов, 30 тысяч медицинских очков, 30 тысяч масок N95, 150 тысяч медицинских масок, 1 тысяча термометров.

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров отметил, что правительство КНР, помимо предоставления гуманитарной помощи, оказывает и консультативную поддержку.

«В апреле КР посетила медицинская экспертная группа из Китая, которая провела обучение сотрудников организаций здравоохранения, поделилась опытом по борьбе с коронавирусом и посетила ряд медицинских учреждений страны. Убежден, что в условиях распространения инфекции предоставляемая гуманитарная помощь со стороны китайских друзей позволит нам усилить меры по противодействию общей угрозе», — добавил он.

В свою очередь посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь сказала, что в целях оказания помощи в борьбе с коронавирусом КР одной из первых оказала гуманитарную помощь Китайской Народной Республике.

Напомним, что ранее правительство Китая предоставило стране в качестве гуманитарной помощи защитные медицинские костюмы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152504/
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