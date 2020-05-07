Справка об отсутствии коронавируса не пропуск для въезда в Бишкек

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев рассказал 24.kg, нужна ли справка об отсутствии коронавируса, если человек хочет проехать в Бишкек.

По его словам, жителям пригородов не поможет справка, если у них нет других документов, объясняющих необходимость въезда в столицу.

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«Если человек работает в столице и его деятельность входит в категорию разрешенных или он в больницу, к примеру, едет и есть все необходимые бумаги, то справка ему не нужна. Другое дело, что руководитель предприятия может заранее позаботиться о том, чтобы его подчиненные сдали анализы, подтверждающие, что они не инфицированы», — сказал Нурболот Усенбаев.

Если человек не работает в столице, не живет здесь ни он сам, ни его родственники, не на лечение приехал, то, даже если у него две справки будет, что он не болен коронавирусом, его не пропустят. Нурболот Усенбаев

Он отметил, что, пока в Бишкеке действует режим чрезвычайного положения, взъезд будет ограничен. «При режиме ЧП это обосновано. После 11 мая будет видно, изменится ли порядок проезда через блокпосты», — добавил замминистра.

Напомним, мэрия Бишкека совместно с ГУОБДД рассматривает вопрос об установке внутренних санитарных постов для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов. Будут ужесточаться карантинные меры в жилых массивах.