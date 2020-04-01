В Бишкеке организовано 303 пеших патруля. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, больше всего патрулей в Ленинском районе — 88. В Октябрьском и Свердловском — по 80. Меньше всего в Первомайском — 55 патрулей.

Напомним, в Бишкеке за нарушение комендантского часа задержаны 119 человек.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.