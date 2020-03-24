Мигранты из Кыргызстана застряли в аэропорту Москвы и просят помощи

Мигранты из Кыргызстана в Москве не могут вернуться на родину. Они записали видеообращение к государственным органам, в котором просят о помощи.

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По словам мигрантов, они обращались в посольство КР в России, им обещали оказать юридическую помощь по всем вопросам, но сейчас на телефонные звонки никто не отвечает.

«Мы три дня находимся в аэропорту Домодедово. Практически у всех сейчас нет работы и жилья, все билеты, которые приобрели в Кыргызстан, аннулировали. Мы тут как бомжи», — говорит один из них.

Другая женщина отмечает, что полететь в КР можно только бизнес-классом, цена на билет — 120-150 тысяч сомов.

В Кыргызстане зарегистрировали 16 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации. С завтрашнего дня в ряде районов и городов страны вводят чрезвычайное положение. На сегодня разрешения на полеты есть у компаний «Аэрофлот», «Авиа траффик», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Именно пассажиры этих авиакомпаний могут рассчитывать, что вернутся на родину.