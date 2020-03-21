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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Караколе прекращают работу общественный транспорт и рынок

В Караколе прекращают работу общественный транспорт и рынок. Решение принято на заседании городского штаба по коронавирусу.

Отмечается, что прекращается движение общественного транспорта и между районами области. Кроме того, закрываются рынок «Макиш» и торговые павильоны. Там должна быть проведена дезинфекция.

Кафе вместимостью более 20 человек должны быть закрыты. Для других ограничили рабочее время до 19.00.

Отметим, что ранее штаб принял решение о закрытии в области строительных, вещевых и других рынков, кроме продовольственных, на карантин. А на въезде в область установят контрольные посты. На сегодня в Кыргызстане выявлено 12 случаев заражения коронавирусом, все на юге страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147402/
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