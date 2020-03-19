В Кыргызстане открыли счет для борьбы с коронавирусом

В Кыргызстане открыли счет для зачисления денежных средств для мероприятий по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Отмечается, что лицевой счет 4402011101082518 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».
Кроме того, добровольные и грантовые средства в иностранной валюте необходимо перечислять на валютный счет (в долларах США) для последующего зачисления на счет Министерства здравоохранения.
Correspondent Bank: Federal Reserve Bank of
Beneficiary bank: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic SWIFT: NBKIKG22
Correspondent account number: