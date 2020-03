В Кыргызстане открыли счет для борьбы с коронавирусом

В Кыргызстане открыли счет для зачисления денежных средств для мероприятий по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что лицевой счет 4402011101082518 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».

Кроме того, добровольные и грантовые средства в иностранной валюте необходимо перечислять на валютный счет (в долларах США) для последующего зачисления на счет Министерства здравоохранения.

Correspondent Bank: Federal Reserve Bank of New York , New York , USA , SWIFT: FRNYUS33

Beneficiary bank: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic SWIFT: NBKIKG22

Correspondent account number: 0210-8671-5

Beneficiary: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic