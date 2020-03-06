Марш феминисток запретили и в Оше

Мэрия Оша приняла постановление о запрете любых массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

Известно, что в южной столице в День международной женской солидарности активистки движения «Новый ритм» намеревались провести марш. Однако мэрия Оша запретила мероприятия, в том числе 8 марта.

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Чиновники сослались на рекомендации республиканского штаба, который ранее ввел ограничения на проведение массовых мероприятий.

Напомним, Первомайский районный суд рассмотрел иск мэрии Бишкека об ограничении проведения акций протеста и мирных собраний. Истцы просили запретить проведение мероприятий до 1 июля. Судья Зарема Бейшеева вынесла постановление об ограничении проведения митингов и мирных акций до 1 июля.

В Бишкеке 8 марта феминистки планировали провести женский марш солидарности. Однако городские власти выступили против акции.