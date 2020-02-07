Дело бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова передали в суд

Дело бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова передано в Первомайский районный суд Бишкека. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, подозреваемыми проходят три человека — Курсан Асанов, его водитель Дамирбек Пайзылда уулу и журналист Турсунбек Бейшенбеков.

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Председательствует на суде Нурланбек Эсенбаев.

Курсану Асанову инкриминировали статью «Злоупотребление должностным положением» УК КР, а уведомление о подозрении вручили по четырем эпизодам. В частности, в незаконном откомандировании себе сотрудников — оперуполномоченных полка спецназначения МВД Дамирбека Пайзылда уулу и Мухаммед-Али Асанова для исполнения его сугубо личных, семейно-родственных поручений. Он их использовал в качестве помощника и телохранителя.

Государству причинен ущерб в размере 793 тысяч 197 сомов.

Курсана Асанова и его посаженого сына (окул бала) Турсунбека Бейшенбекова также подозревают в распространении заведомо ложных сведений, сопряженных с обвинением в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в отношении вице-премьер-министра Жениша Разакова.

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Бывший заместитель министра также во время событий 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш умышленно уничтожил улики, следы преступления и в сговоре с сыном Мухаммед-Али Асановым и оперуполномоченным ПСН МВД Дамирбеком Пайзылда уулу укрыл вещественные доказательства и другие предметы, имевшие ценность и важное значение для следствия. Они их позже передали сторонникам Алмазбека Атамбаева.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.