«Вы пытаетесь закрыть мне рот». Пресс-секретарь «Тазалыка» ответила вице-мэру

Пресс-секретарь муниципального предприятия «Тазалык» ответила на заявление вице-мэра Мирлана Амантурова о больших зарплатах в учреждении. Заявление Жибек Каракеева разместила на своей странице в соцсети Facebook.

На очередной планерке мэрии Бишкека возник спор по поводу заработной платы главы муниципального предприятия «Тазалык». На совещании глава учреждения Рыспек Сарпашов представил отчет о проделанной работе. При этом глава управления ЖКХ Нурлан Касымов отметил, что за последние несколько лет «Тазалык» выпрямился по бухгалтерскому учету.

Вице-мэр Мирлан Амантуров не согласился с этим заявлением. «АУП (административно-управленческий персонал) зарплату получает от 50, 70 до 100 тысяч сомов, а кто на улице ходит, получает 5-10 тысяч сомов. Это хороший учет у вас?» — возмутился вице-мэр.

О том, какие на самом деле зарплаты в МП «Тазалык», рассказала Жибек Каракеева. Она заявила, что ее оклад составляет 11 тысяч 890 сомов.

Дворники не получают 5-10 тысяч, зарплата дворников от 8 до 25 тысяч сомов, иногда выше. Жибек Каракеева

«Иногда у меня нет денег на обед, для таких случаев в кабинете я держу копилку, где собираю монетки пяти- и десятисомовые. Когда папа лежал в реанимации, я брала в долг, чтобы отвезти ему фрукты и обед. Потом расплачивалась. Совмещаю «Тазалык» с другими работами, мастер-классы с детьми, например», — рассказала Жибек Каракеева.

«С такой злостью и агрессией относиться к «Тазалыку» и пытаться его раздербанить и распродать частникам... Зачем вам это все? Вы очень остро реагируете на жалобы о ямах и дорогах, каждый раз пытаетесь закрыть мне рот. Вы создаете отдельный чат для жалоб по дорогам, чтобы мэр этих обращений не видел. Но при этом пытаетесь показаться жителям классным вице-мэром», — возмутилась Жибек Каракеева.

Она обратила внимание, что у вице-мэра есть аккаунт в Instagram с почти 40 тысячами готовых подписчиков.

«Загрузили кучу фотографий, где вы в костюме, с журналистами, с президентом. Мирлан Казылаевич, любовь и внимание горожан вы никогда не сможете купить ни за какие деньги. Уважение и признание людей бесплатное... и так было и будет всегда. И сейчас горожане должны знать правду. Пожалуйста, оставайтесь человеком. Не врите людям. Нехорошо это», — заключила пресс-секретарь «Тазалыка».