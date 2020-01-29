Иски Матраимовых против СМИ будет рассматривать Свердловский райсуд Бишкека

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается судебный процесс по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop, «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.



Ходатайство юриста «Азаттыка» Акмата Алагушева о переносе рассмотрения иска в Ленинский районный суд столицы судья оставила без удовлетворения.



«Отвода судье не было. Доводы ответчика Алагушева являются несостоятельными. Недоверие судье не может быть основанием для передачи дела в другой суд», — отметила Жылдыз Ибраимова.



Ранее депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова» отозвали материальные претензии к 24.kg на сумму 15 миллионов сомов.